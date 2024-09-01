Где находится Людиново на карте Калужской области: в ДТП погиб младенец

Вчера, 23:53 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Калужской области, город Людиново расположен к юг0-западу от областного центра, недалеко от границы с Брянской областью.

Население административного центра Людиновского района составляет 35 тысяч человек.

Вечером 24 сентября в Людиново в районе дома №7 по улице Герцена произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль «Лада Приора» около дома №7 по улице Герцена не уступил дорогу микроавтобусу и вылетел на тротуар. В результате погиб двухмесячный младенец в коляске, еще несколько человек получили травмы, сообщает в телеграм-канале прокуратура региона.

Фото: Google Карты.