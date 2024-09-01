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Показать Угледар на карте Донецкой области

Сегодня, 08:07 Автор: Андрей Моисеев




Угледар на карте Донецкой области

Угледар на карте Донецкой области

Угледар со спутника

Если смотреть на карту Донецкой области, город Угледар расположен в 44 километрах к юго-западу от областного центра.

Угледар находится в Волновахском районе, ранее в городе проживали более 17 тысяч жителей.

Населенный пункт был образован в 1964 году и относился к Петровскому району Донецка. На начальном этапе он планировался как крупный центр угледобывающей промышленности, но затем основная разработка угольных месторождений перешла к Кузбассу.

24 сентября. гарнизон ВСУ Угледара оказался в клещах российских войск, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Фото: Google Карты, Яндекс Карты.
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