Показать карту Курской области и границу с Украиной

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.
В Курске проживает 436 тысяч жителей.
Курская область граничит с Сумской областью, протяженность границы с Украиной составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.
Что происходит сейчас:
24 сентября. ВСУ потеряли контроль над 12 из захваченных ими в Курской области населенных пунктов, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире федерального телеканала «Россия 1».
Фото: Google Карты.