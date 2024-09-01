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Показать карту Курской области и границу с Украиной

Сегодня, 10:05 Автор: Андрей Моисеев




Карта Курской области, граница с Украиной

Районы Курской области на границе с Украиной

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

В Курске проживает 436 тысяч жителей.

Курская область граничит с Сумской областью, протяженность границы с Украиной составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.

Что происходит сейчас:

24 сентября. ВСУ потеряли контроль над 12 из захваченных ими в Курской области населенных пунктов, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире федерального телеканала «Россия 1».

Фото: Google Карты.
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