Показать карту Курской области и границу с Украиной

Сегодня, 10:05 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

В Курске проживает 436 тысяч жителей.

Курская область граничит с Сумской областью, протяженность границы с Украиной составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.

Что происходит сейчас:

24 сентября. ВСУ потеряли контроль над 12 из захваченных ими в Курской области населенных пунктов, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире федерального телеканала «Россия 1».

Фото: Google Карты.