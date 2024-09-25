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Где находится Южный на карте Одесской области, порт Южное

Сегодня, 10:55 Автор: Андрей Моисеев




Южный на карте Одесской области

Порт Южное на карте

Если смотреть на карту Одесской области, Южный расположен в 27 километрах к северо-востоку от областного центра.

Южный находится в Одесском районе, в городе проживают более 32 тысяч жителей.

Порт Южное — морской торговый порт на Малом Аджалыкском лимане, входит в тройку крупнейших на Украине.

25 сентября. По порту Южное, куда отправился корабль с ракетами для истребителей F-16, был нанесен удар, сообщает РИА Новости. В городе слышали мощный взрыв со стороны морского терминала.

Фото: Google Карты, Яндекс Карты.
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