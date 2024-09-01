Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 21:54 Автор: Андрей Моисеев

В среду, 25 сентября, состоялись четыре встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Салават Юлаев» выиграл в гостях у «Трактора» (5:3), «Магнитка» уступила на своем льду «Спартаку» (3:4).

«Ак Барс» одержал четвертую победу подряд, обыграв в Тольятти «Ладу» (4:3). «Авангард» потерпел шестое поражение подряд, проиграв в Ярославле «Локомотиву» (2:3).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 25 сентября выглядит следующим образом.

Расписание ближайших матчей:

26 сентября: 12:00 Амур – Витязь, 12:30 Адмирал – Торпедо, 15:30 Сибирь – Автомобилист, 17:00 Барыс – ХК Сочи, 19:30 Куньлунь Ред Стар – Динамо Мн.

27 сентября: 17:00 Трактор – Авангард, 17:00 Металлург Мг – Ак Барс, 18:00 Лада – Нефтехимик, 19:30 СКА – Северсталь.