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Карта Украины с областями и городами на русском языке

Сегодня, 11:17 Автор: Андрей Моисеев




Карта Украины с областями и городами на сегодня

На странице приведена простая и удобная карта Украины с городами и областями на русском языке.

В стране насчитывается 20 областей. Столица государства — Киев. Украина граничит на севере с Белоруссией, на западе — с Польшей, Словакией и Венгрией, на юго-западе — с Молдавией, Приднестровьем и Румынией.

Ранее в ее состав входили Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

Реальную карту боевых действий на Украине на сегодня можно посмотреть на портале информационного агентства РИА Новости и на сайте телеграм-канала Mash.
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