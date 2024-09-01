Сегодня, 14:13 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Донецкой области, Покровск (до 2016 года — Красноармейск) расположен к северо-западу от областного центра на расстоянии 53 км.

Население города ранее составляло 24 тысячи человек. Покровск ранее являлся центром угольной промышленности Украины. В городе расположены узловая железнодорожная станция и автомагистраль «Европейский маршрут E50».

26 сентября. Оборона ВСУ «трещит», российским войскам до города остаются считанные километры, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Фото: Google Карты.