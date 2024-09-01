HR Новости

Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 21:58 Автор: Андрей Моисеев




В четверг, 26 сентября, состоялись пять встреч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Амур» выиграл на своем льду у «Витязя» (3:2), «Адмирал» уступил дома «Торпедо» (2:4).

Лидер Восточной конференции «Автомобилист» обыграл в гостях у «Сибирь» (4:2), «Барыс» с минимальным счетом победил «ХК Сочи» (1:0).

В заключительном матче игрового дня минское «Динамо» одержало гостевую победу над «Куньлунь Ред Стар» (3:1).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 26 сентября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

Расписание ближайших матчей:

27 сентября: 17:00 Трактор – Авангард, 17:00 Металлург Мг – Ак Барс, 18:00 Лада – Нефтехимик, 19:30 СКА – Северсталь.

28 сентября: 10:30 Амур – Торпедо, 13:00 Барыс – Витязь, 17:00 Локомотив – ХК Сочи, 17:00 Спартак – ЦСКА.
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    Источник: HR Новости







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