HR Новости

РПЛ 2024/2025, 10-й тур. Какое расписание трансляций?

Сегодня, 08:17 Автор: Андрей Моисеев




В 10-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) сезона 2024/2025 состоятся два поединка с приставкой «супер». «Локомотив» будет принимать в субботу на своем поле «Спартак», а «Краснодар» встретится в этот же день с «Зенитом» (прямые трансляции на «Матч ТВ»).

Московское «Динамо» отправится в гости к одноклубникам из Махачкалы, ЦСКА на домашнем стадионе сыграет с «Ахматом».

Расписание трансляций матчей 10-го тура РПЛ:

27 сентября: 16:30 Оренбург – Пари НН, 19:00 Факел – Рубин.

28 сентября: 14:00 ЦСКА – Ахмат, 16:30 Локомотив – Спартак, 19:30 Краснодар – Зенит, 20:00 Ростов – Акрон.

29 сентября: 16:30 Крылья Советов – Химки, 19:00 Динамо Мх – Динамо М.

Остальные шесть встреч тура покажет платный телеканал «Матч Премьер».
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    Источник: HR Новости







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