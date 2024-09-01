HR Новости

Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 08:32 Автор: Андрей Моисеев




С 21 по 23 сентября состоялись матчи девятого тура РПЛ. В центральной встрече «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» (2:2).

«Локомотив» выиграл в гостях у «Пари НН» (3:1), «Краснодар» победил в Самаре «Акрон» (5:2), ЦСКА поделил очки с «Рубином» (1:1).

Турнирная таблица Российской Премьер-лиги сезона 2024/2025 после 9-го тура выглядит следующим образом.

Турнирная таблица РПЛ на сегодня

Расписание матчей 10-го тура:

27 сентября: 16:30 Оренбург – Пари НН, 19:00 Факел – Рубин.

28 сентября: 14:00 ЦСКА – Ахмат, 16:30 Локомотив – Спартак, 19:30 Краснодар – Зенит, 20:00 Ростов – Акрон.

29 сентября: 16:30 Крылья Советов – Химки, 19:00 Динамо Мх – Динамо М.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • РПЛ 2024/2025, 10-й тур. Какое расписание трансляций?
  • Кубок России по футболу 2024/2025: таблица, расписание матчей
  • Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
  • «Матч ТВ» убрал из эфира три матча второго тура РПЛ
  • Сможет ли ЦСКА взять реванш у «Динамо»? Топ-5 матчей недели в КХЛ
  • Когда начнется сезон КХЛ-2024/2025 и Кубок Открытия
  • Сезон РПЛ-2024/25 начнется битвой в Ростове-на-Дону
    •



    Источник: HR Новости







    Карта Курской области


    Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей
    РПЛ 2024/2025, 10-й тур. Какое расписание трансляций?
    Где находится Измаил на карте Одесской области
    Где находится Черкасское Поречное на карте Курской области
    Где находится Гуляйполе на карте Запорожской области
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Где находится Покровск на карте Донецкой области
    Где находится Староконстантинов на карте Хмельницкой области
    Турецкий сериал «Клюквенный щербет» (3 сезон): дата выхода, где смотреть онлайн
    Турецкий сериал «Зимородок» (3 сезон): дата выхода, где смотреть онлайн


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru