Четверо детей и котенок умерли в Красной Сопке: показать на карте Красноярского края

Сегодня, 11:40 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Красноярского края, Красная Сопка находится к западу от Красноярска. Поселок расположен в 55 км к югу от районного центра Назарово.

Семья из шести человек, проживающая в селе, отравилась пельменями, купленными в местном магазине. В больнице трое детей этой семьи — 6, 11, 12 и 13 лет. Родители прошли лечение и выписаны из больницы.

Котенок, который проживал в доме вместе с погибшими, также погиб.

27 сентября. Приоритетная версия следствия по делу — попадание в организм компонентов неустановленного инсектицида.

Фото: Google Карты.