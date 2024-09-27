Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 22:08 Автор: Андрей Моисеев

В пятницу, 27 сентября, состоялись четыре встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» проиграл седьмой матч подряд, уступив в гостях «Трактору» (2:4). «Магнитка» проиграла на своем льду «Ак Барсу» (3:4).

«Лада» выиграла по буллитам у «Нефтехимика» (5:4), СКА забил восемь шайб в ворота «Северстали» (8:5).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на сегодня (после матчей 27.09.2024) выглядит следующим образом.

Расписание ближайших матчей:

28 сентября: 10:30 Амур – Торпедо, 13:00 Барыс – Витязь, 17:00 Локомотив – ХК Сочи, 17:00 Спартак – ЦСКА.

29 сентября: 14:30 Автомобилист – Ак Барс, 17:00 Динамо М – Нефтехимик, 17:00 СКА – Куньлунь Ред Стар, 17:10 Динамо Мн – Северсталь.