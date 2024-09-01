Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 22:28 Автор: Андрей Моисеев

В пятницу, 27 сентября, состоялись первые два матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Оренбург» на своем поле уступил футболистам из Нижнего Новгорода (1:2), воронежский «Факел» и казанский «Рубин» сыграли вничью (0:0).

Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 на сегодня (после матчей 27 сентября) выглядит следующим образом.

Расписание остальных матчей 10-го тура:

28 сентября: 14:00 ЦСКА – Ахмат, 16:30 Локомотив – Спартак, 19:30 Краснодар – Зенит, 20:00 Ростов – Акрон.

29 сентября: 16:30 Крылья Советов – Химки, 19:00 Динамо Мх – Динамо М.