HR Новости

Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 22:28 Автор: Андрей Моисеев




В пятницу, 27 сентября, состоялись первые два матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Оренбург» на своем поле уступил футболистам из Нижнего Новгорода (1:2), воронежский «Факел» и казанский «Рубин» сыграли вничью (0:0).

Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 на сегодня (после матчей 27 сентября) выглядит следующим образом.

Турнирная таблица РПЛ на сегодня

Расписание остальных матчей 10-го тура:

28 сентября: 14:00 ЦСКА – Ахмат, 16:30 Локомотив – Спартак, 19:30 Краснодар – Зенит, 20:00 Ростов – Акрон.

29 сентября: 16:30 Крылья Советов – Химки, 19:00 Динамо Мх – Динамо М.
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    Источник: HR Новости







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