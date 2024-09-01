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Где находится Шебекино на карте Белгородской области

Сегодня, 12:08 Автор: Андрей Моисеев




Шебекино на карте Белгородской области

Шебекино и граница с Украиной на карте

Если смотреть на карту, город Шебекино расположен в Белгородской области к юго-востоку от областного центра. Население — почти 40 тысяч человек.

Расстояние от Шебекино до границы с Украиной составляет 2 километра.

В субботу, 28 сентября, ВСУ обстреляли Шебекино. Погиб мирный житель, два человека получили ранения, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Произошло возгорание в одной из квартир МКД, повреждены кровли, остекление и фасады в 4 многоквартирных домах. Один дрон сдетонировал во дворе высотного дома.

Фото: Google Карты.
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