Взрыв на ж/д мосту: показать Кинель на карте Самарской области

Сегодня, 19:54 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Самарской области, город Кинель расположен в 20 километрах к востоку от Самары. Город с неселением в 36 тысяч человек является административным центром Кинельского района.

Телеграм-канал правительства региона сообщает, что на железнодорожном мосту в районе города Кинель (1136-й километр) произошло повреждение островков безопасности. Железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет.

Во время взрыва по мосту ехал грузовой поезд. Видео момента взрыва с камер наблюдения публикует телеграм-канал Baza.

Фото: Google Карты.