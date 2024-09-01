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Взрыв на ж/д мосту: показать Кинель на карте Самарской области

Сегодня, 19:54 Автор: Андрей Моисеев




Кинель на карте Самарской области

Город Кинель на карте Самарской области

Если смотреть на карту Самарской области, город Кинель расположен в 20 километрах к востоку от Самары. Город с неселением в 36 тысяч человек является административным центром Кинельского района.

Телеграм-канал правительства региона сообщает, что на железнодорожном мосту в районе города Кинель (1136-й километр) произошло повреждение островков безопасности. Железнодорожные пути не повреждены, пострадавших нет.

Во время взрыва по мосту ехал грузовой поезд. Видео момента взрыва с камер наблюдения публикует телеграм-канал Baza.

Фото: Google Карты.
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