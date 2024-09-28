HR Новости

Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 19:34 Автор: Андрей Моисеев




В субботу, 28 сентября, состоялись четыре встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В центральном матче игрового дня «Спартак» в овертайме переиграл ЦСКА (3:2).

Лидер Западной конференции «Локомотив» выиграл дома у главного аутсайдера чемпионата «ХК Сочи» (3:1).

«Торпедо» разгромило в гостях «Амур» (7:2). «Витязь» нанес «Барысу» восьмое поражение в сезоне (2:0).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на сегодня (после матчей 28.09.2024) выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

Расписание ближайших матчей:

29 сентября: 14:30 Автомобилист – Ак Барс, 17:00 Динамо М – Нефтехимик, 17:00 СКА – Куньлунь Ред Стар, 17:10 Динамо Мн – Северсталь.

30 сентября: 16:30 Авангард – Сибирь, 17:00 Металлург Мг – Лада, 17:30 Барыс – Торпедо.
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    Источник: HR Новости







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