HR Новости

Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 22:03 Автор: Андрей Моисеев




В субботу, 28 сентября, состоялись очередные матчи 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА выиграл дома у «Ахмата» (3:0), «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» (3:1).

«Краснодар» победил на своем поле «Зенит» (2:0) и возглавил таблицу текущего сезона. «Ростов» уступил «Акрону» (0:2).

Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 на сегодня (после игр 28 сентября) выглядит следующим образом.

Турнирная таблица РПЛ на сегодня

Расписание остальных матчей 10-го тура:

29 сентября: 16:30 Крылья Советов – Химки, 19:00 Динамо Мх – Динамо М.

Матчи 11-го тура:

5 октября: 14:00 Акрон – Пари НН, 16:30 Зенит – Оренбург, 19:00 Рубин – Ахмат, 19:00 Спартак – Ростов.

6 сентября: 14:00 Факел – Динамо Мх, 16:30 Локомотив – Крылья Советов, 19:00 Краснодар – Химки, 19:00 Динамо М – ЦСКА.
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    Источник: HR Новости







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