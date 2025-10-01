Лига чемпионов УЕФА 2024/2025: расписание матчей

Сегодня, 22:36 Автор: Андрей Моисеев

Во втором туре Лиги чемпионов по футболу сезона 2024/2025 состоятся 20 матчей. Выделим наиболее интересные из них.

Во вторник, 1 октября, в 22:00 мск «Арсенал» встретится на своем поле с «ПСЖ», а «Милан» отправится в гости к «Байеру». «Барселона» примет дома «Янг Бойз», дортмундская «Боруссия» – «Селтик», «Интер» – «Црвена Звезду». «Манчестер Сити» проведет поединок в Братиславе со «Слованом».

На следующий день «Бавария» сыграет в гостях с «Астон Виллой», «Ювентус» – с «РБ Лейпциг», «Реал» – с «Лиллем», «Атлетико» – с «Бенфикой», «Монако» – с загребским «Динамо». «Ливерпуль» примет «Болонью».

С нового сезона правами на показ Лиги чемпионов обладает стриминговый сервис Okko, так что бесплатных трансляций на «Матч ТВ» больше не будет.

Завершится первый этап главного клубного турнира Европы 29 января 2025 года.