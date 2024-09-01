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Воронеж на карте: сколько БПЛА атаковало город ночью, фото поврежденной многоэтажки

Сегодня, 09:48 Автор: Андрей Моисеев




Воронеж на карте России

ХК Новое Отрадное на карте Воронежа

Последствие падение БПЛА в Воронеже 29 сентября

Если смотреть на карту России, Воронеж расположен к югу от Москвы в 467 километрах от столицы страны. Население города составляет 1046 тысяч человек.

В ночь на 29 сентября сбито и подавлено дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы на территории Воронежской области около 20 украинских беспилотников, сообщает в телеграм-канале губернатор рениона Александр Гусев.

На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Также зафиксирован один пожар в ЖК «Новое Отрадное» в левобережной части города.

Фото: Google Карты, администрация Воронежа.
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