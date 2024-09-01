HR Новости

Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 20:04 Автор: Андрей Моисеев




В воскресенье, 29 сентября, состоялись четыре встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Автомобилист» уступил дома «Ак Барсу» (2:6), московское «Динамо» обыграло по буллитам «Нефтехимик» (5:4).

СКА проиграл на своем льду «Куньлуню» (4:5), «Северсталь» выиграла в гостях у минского «Динамо» (3:2).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 29 сентября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

Расписание ближайших матчей:

30 сентября: 16:30 Авангард – Сибирь, 17:00 Металлург Мг – Лада, 17:30 Барыс – Торпедо.

1 октября: 17:00 Автомобилист – Локомотив, 17:00 Салават Юлаев – Куньлунь Ред Стар, 19:10 Динамо Мн – Адмирал, 19:30 Спартак – Трактор, 19:30 ХК Сочи – Северсталь, 19:30 Динамо М – ЦСКА.
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    Источник: HR Новости







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