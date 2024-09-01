HR Новости

РПЛ 2024/2025: турнирная таблица и результаты 10-го тура

Вчера, 22:37 Автор: Андрей Моисеев




С 27 по 29 сентября состоялись матчи 10-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» победил на своем поле «Зенит» (2:0) и возглавил таблицу текущего сезона. «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» (3:1).

ЦСКА выиграл дома у «Ахмата» (3:0), московское «Динамо» победило в гостях одноклубников из Махачкалы (1:0).

Результаты других матчей: «Крылья Советов» – «Химки» (0:0), «Факел» – «Рубин» (0:0), «Оренбург» – «Пари НН» (1:2), «Ростов» – «Акрон» (0:2).

Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 на после 10-го тура выглядит следующим образом.

Турнирная таблица РПЛ на сегодня

Расписание матчей 11-го тура:

5 октября: 14:00 Акрон – Пари НН, 16:30 Зенит – Оренбург, 19:00 Рубин – Ахмат, 19:00 Спартак – Ростов.

6 сентября: 14:00 Факел – Динамо Мх, 16:30 Локомотив – Крылья Советов, 19:00 Краснодар – Химки, 19:00 Динамо М – ЦСКА.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
  • Лига чемпионов УЕФА 2024/2025: расписание матчей
  • РПЛ 2024/2025, 10-й тур. Какое расписание трансляций?
  • Кубок России по футболу 2024/2025: таблица, расписание матчей
  • Сможет ли ЦСКА взять реванш у «Динамо»? Топ-5 матчей недели в КХЛ
  • «Матч ТВ» убрал из эфира три матча второго тура РПЛ
  • Сезон РПЛ-2024/25 начнется битвой в Ростове-на-Дону
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Разговоры о важном 30 сентября 2024 года: 1-11 класс
    РПЛ 2024/2025: турнирная таблица и результаты 10-го тура
    Автобус столкнулся с фурой в станице Корсунская под Краснодаром: показать на карте место аварии
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Где находится Макеевка на карте Луганской области
    Показать на карте Курск: дрон ударил по жилому дому на Красной площади
    Воронеж на карте: сколько БПЛА атаковало город ночью, фото поврежденной многоэтажки
    125 беспилотников ВСУ сбито в ночь на 29 сентября: показать на карте
    Лига чемпионов УЕФА 2024/2025: расписание матчей
    Взрыв на ж/д мосту: показать Кинель на карте Самарской области


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru