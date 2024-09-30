Разговоры о важном 30 сентября 2024 года: 1-11 класс

Вчера, 23:57 Автор: Андрей Моисеев

Пятый в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 30 сентября 2024 года, будет посвящен Дню учителя.

Праздник учрежден в 1965 году и до 1994-го отмечался в первое воскресенье октября. Указом Президента РФ закреплено, что День учителя Россия справляет 5 октября.

Цель урока — воспитание уважения обучающихся к профессии учителя, формирование представления о роли учителя в становлении личности каждого человека. Методические материалы для проведения занятия для учеников 1-11 классов размещены на официальном сайте программы.

Ближайшие темы разговора:

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Что значит быть взрослым?

Как создать крепкую семью