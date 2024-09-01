Один человек погиб при пожаре: где находится ЖК «Селигер Сити» на карте Москвы

Сегодня, 08:26 Автор: Андрей Моисеев

Пожар в ЖК «Селигер Сити» в Москве начался около 3 часов ночи. Загорелись квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Как сообщило в телеграм-канале МЧС России, через час возгорание было ликвидировано. Один человек погиб в результате пожара доме 14/8 в Ильменском проезде.

Видео момента взрыва газового баллона публикует телеграм-канал Mash.

Жилищный комплекс «Селигер Сити» расположен на севере Москвы в районе Западное Дегунино. Недалеко от ЖК находится станция метро «Селигерская» и железнодорожная платформа «Моссельмаш» Ленинградского направления.

Фото: Google Карты, Mash.