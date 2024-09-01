HR Новости

Один человек погиб при пожаре: где находится ЖК «Селигер Сити» на карте Москвы

Сегодня, 08:26 Автор: Андрей Моисеев




Где находится Корсунская на карте Краснодарского края

Фото ДТП в станице Корсунская

Пожар в ЖК «Селигер Сити» в Москве начался около 3 часов ночи. Загорелись квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Как сообщило в телеграм-канале МЧС России, через час возгорание было ликвидировано. Один человек погиб в результате пожара доме 14/8 в Ильменском проезде.

Видео момента взрыва газового баллона публикует телеграм-канал Mash.

Жилищный комплекс «Селигер Сити» расположен на севере Москвы в районе Западное Дегунино. Недалеко от ЖК находится станция метро «Селигерская» и железнодорожная платформа «Моссельмаш» Ленинградского направления.

Фото: Google Карты, Mash.
Читайте также:

  • Где находится Московский НПЗ на карте Москвы, фото пожара
  • Где находится поселок Афипский на карте Краснодарского края
  • Взрыв на ж/д мосту: показать Кинель на карте Самарской области
  • Где находится Людиново на карте Калужской области: в ДТП погиб младенец
  • Где находится Тутаев на карте Ярославской области
    •













    Карта Курской области


    Один человек погиб при пожаре: где находится ЖК «Селигер Сити» на карте Москвы
    Где находится Красногоровка на карте Донецкой области
    РПЛ 2024/2025, 11-й тур. Какое расписание трансляций матчей?
    Разговоры о важном 30 сентября 2024 года: 1-11 класс
    РПЛ 2024/2025: турнирная таблица и результаты 10-го тура
    Автобус столкнулся с фурой в станице Корсунская под Краснодаром: показать на карте место аварии
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Где находится Макеевка на карте Луганской области
    Показать на карте Курск: дрон ударил по жилому дому на Красной площади
    Воронеж на карте: сколько БПЛА атаковало город ночью, фото поврежденной многоэтажки


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru