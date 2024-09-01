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Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, результаты матчей 30 сентября

Сегодня, 20:28 Автор: Андрей Моисеев




В понедельник, 30 сентября, состоялись три встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Торпедо» разгромило в Астане «Барыс» (10:1), «Авангард» прервал серию поражений в матче с «Сибирью» (3:2), «Магнитка» обыграла дома «Ладу» (2:1).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 30 сентября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

Расписание ближайших матчей:

1 октября: 17:00 Автомобилист – Локомотив, 17:00 Салават Юлаев – Куньлунь Ред Стар, 19:10 Динамо Мн – Адмирал, 19:30 Спартак – Трактор, 19:30 ХК Сочи – Северсталь, 19:30 Динамо М – ЦСКА.

2 октября: 19:00 Нефтехимик – Лада, 19:00 Ак Барс – Амур.
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    Источник: HR Новости







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