Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, результаты матчей 30 сентября

В понедельник, 30 сентября, состоялись три встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Торпедо» разгромило в Астане «Барыс» (10:1), «Авангард» прервал серию поражений в матче с «Сибирью» (3:2), «Магнитка» обыграла дома «Ладу» (2:1).
Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 30 сентября выглядит следующим образом.
Расписание ближайших матчей:
1 октября: 17:00 Автомобилист – Локомотив, 17:00 Салават Юлаев – Куньлунь Ред Стар, 19:10 Динамо Мн – Адмирал, 19:30 Спартак – Трактор, 19:30 ХК Сочи – Северсталь, 19:30 Динамо М – ЦСКА.
2 октября: 19:00 Нефтехимик – Лада, 19:00 Ак Барс – Амур.