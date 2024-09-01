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Показать Ливан и Израиль на карте мира: последние новости

Сегодня, 23:10 Автор: Андрей Моисеев




Ливан на карте, граница с Израилем

Карта Ливана

Если смотреть на карту Ближнего Востока, Ливан находится на восточном берегу Средиземного моря. На севере и востоке граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

Конфликт между странами начался 17 сентября, когда в разных районах Ливана более 4000 человек получили ранения при взрыве пейджеров. 11 человек погибли, включая сына одного из лидеров «Хезболлы» и 10-летнюю девочку. На следующий день сдетонировали рации, радиоприемники членов «Хезболлы», ноутбуки и телефоны.

27 сентября ВВС Израиля нанесли удар по главному штабу ливанского шиитского движения «Хезболлы» в Бейруте. При израильском авиаударе погиб генеральный секретарь ливанского движения Хасан Насрулла.

Телеканал CBS сообщил 30 сентября со ссылкой на американского чиновника, что Израиль в ближайшее время может начать наземную операцию в Ливане.

Фото: Google Карты.
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