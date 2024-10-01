С 1 сентября в школах появился новый предмет: родители и учителя в шоке

Сегодня, 09:22 Автор: Андрей Моисеев

С этого учебного года в российских школах появился новый предмет – «Семьеведение». Данное занятие обязательно к посещению, так что пропустить урок без уважительной причины не получится.

Нетрудно догадаться, что новый предмет нацелен на формирование семейных ценностей и положительного отношения к институту семьи.

Занятия рассчитаны на один учебный год и проходят для учащихся 5-9 классов.

Большинство родителей и учителей спокойно восприняли нововведение, однако некоторые считают такие уроки пустой тратой времени и подозревают авторов программы в попытке «зомбирования» молодежи.

«Некоторые разделы курса вызвали критику со стороны родительского сообщества и сегодня я могу констатировать, что профильный институт, который это разрабатывал, отнесся к своей задаче халатно», — заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова в интервью «Парламентской газете».