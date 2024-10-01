Сериал «Зимородок» 3 сезон: дата выхода, где смотреть онлайн

Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.
3 сезон сериала «Зимородок»
Съемки третьего сезона сериала «Зимородок» начались в августе 2024 года, премьера состоялась в пятницу 13 сентября 2024 года на турецком телеканале Star TV. В России 3-ю серию третьего сезона можно посмотреть с 27 сентября в онлайн-кинотеатрах Иви и START.
Дата выхода следующих серий 3 сезона:
4-я серия — 4 октября
5-я серия — 11 октября
6-я серия — 18 октября
Сколько сезонов и серий в сериале
Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Star TV в 2022 году. Заключительная серия первого сезона вышла в июне 2023 года. В первом сезоне было снято 36 серий и 37 во втором.
В России сериал «Зимородок» зрители могут увидеть в онлайн-кинотеатрах Okko, Иви и START. Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.
Оригинальное название - Yali Çapkini.
Жанр - драма, мелодрама.
Страна - Турция.
Режиссеры - Бурджу Алптекин.
В главных ролях - Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.
Фото: Ster TV.