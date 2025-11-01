Букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ»

Сегодня, 17:28 Автор: Андрей Моисеев

Во вторник, 1 октября, в Лондоне пройдет матч второго тура Лиги чемпионов по футболу между «Арсеналом» и «ПСЖ». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

В минувшие выходные в рамках национальных первенств лондонский клуб обыграл дома «Лестер» со счетом 4:2, а парижане одержали победу над «Ренном» (3:1).

Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом предстоящей встречи. Поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.85. В случае если победит французская команда, сыграет коэффициент 4.65. На ничью можно сделать ставку за 3.70.

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В первом туре Лиги чемпионов «ПСЖ» выиграл у «Жироны» (1:0), а «Арсенал» сыграл нулевую ничью с «Аталантой».