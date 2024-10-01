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Где находятся на карте Иран и Израиль: последние новости

Сегодня, 17:41 Автор: Андрей Моисеев




Где находятся на карте Иран и Израиль

Если смотреть на карту Ближнего Востока, то Израиль расположен у восточного побережья Средиземного моря. Иран находится в Передней Азии на расстоянии 1749 км от еврейского государства.

Ранее СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главами МИД стран G7 заявил о планах Ирана и шиитской организации «Хезболла» начать атаку на Израиль 5 августа.

1 октября телеканал CNN сделал предположение, что Иран в ближайшее время готовится атаковать Израиль баллистическими ракетами.

Напряженность между странами достигла пика после убийства 31 июля в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.
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