Где находятся на карте Иран и Израиль: последние новости

Сегодня, 17:41 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Ближнего Востока, то Израиль расположен у восточного побережья Средиземного моря. Иран находится в Передней Азии на расстоянии 1749 км от еврейского государства.

Ранее СМИ сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главами МИД стран G7 заявил о планах Ирана и шиитской организации «Хезболла» начать атаку на Израиль 5 августа.

1 октября телеканал CNN сделал предположение, что Иран в ближайшее время готовится атаковать Израиль баллистическими ракетами.

Напряженность между странами достигла пика после убийства 31 июля в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.