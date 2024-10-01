Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 22:17 Автор: Андрей Моисеев

Во вторник, 1 октября, состоялись шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Куньлунь Ред Стар» выиграл в Уфе у «Салавата Юлаева» (5:2), «Автомобилист» уступил в овертайме «Локомотиву» (0:1), минское «Динамо» разгромило дома «Адмирал» (7:2).

«ХК Сочи» с минимальным счетом обыграл «Северсталь» (1:0), «Спартак» проиграл по буллитам «Трактору» (2:3), ЦСКА победил московское «Динамо» (4:3 Б).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 2 октября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

2 октября: 19:00 Нефтехимик – Лада, 19:00 Ак Барс – Амур.

3 октября: 16:30 Авангард – Локомотив, 19:00 Витязь – Куньлунь Ред Стар, 19:10 Динамо Мн – СКА, 19:30 ЦСКА – Металлург Мг, 19:30 Спартак – Барыс, 19:30 Динамо М – Трактор, 19:30 ХК Сочи – Адмирал.