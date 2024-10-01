HR Новости

Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 22:17 Автор: Андрей Моисеев




Во вторник, 1 октября, состоялись шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Куньлунь Ред Стар» выиграл в Уфе у «Салавата Юлаева» (5:2), «Автомобилист» уступил в овертайме «Локомотиву» (0:1), минское «Динамо» разгромило дома «Адмирал» (7:2).

«ХК Сочи» с минимальным счетом обыграл «Северсталь» (1:0), «Спартак» проиграл по буллитам «Трактору» (2:3), ЦСКА победил московское «Динамо» (4:3 Б).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 2 октября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

Приветственный бонус от FONBET до 15 000 рублей новым игрокам

Расписание ближайших матчей:

2 октября: 19:00 Нефтехимик – Лада, 19:00 Ак Барс – Амур.

3 октября: 16:30 Авангард – Локомотив, 19:00 Витязь – Куньлунь Ред Стар, 19:10 Динамо Мн – СКА, 19:30 ЦСКА – Металлург Мг, 19:30 Спартак – Барыс, 19:30 Динамо М – Трактор, 19:30 ХК Сочи – Адмирал.
Читайте также:

  • РПЛ 2024/2025: турнирная таблица и результаты 10-го тура
  • Кубок России по футболу 2024/2025: таблица, расписание матчей
  • РПЛ 2024/2025, 11-й тур. Какое расписание трансляций матчей?
  • Когда начнется сезон КХЛ-2024/2025 и Кубок Открытия
  • Лига чемпионов УЕФА 2024/2025: расписание матчей
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Лучшие бомбардиры КХЛ 2024/2025 на 1 октября
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Где находятся на карте Иран и Израиль: последние новости
    Букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ»
    Сериал «Клюквенный щербет» 3 сезон: дата выхода, где смотреть онлайн
    Показать Угледар на карте Донецкой области
    Где находится Вишневое на карте Харьковской области
    Где находится Крутой Яр на карте Донецкой области
    Где находится Горловка на карте Донецкой области
    Сериал «Зимородок» 3 сезон: дата выхода, где смотреть онлайн


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru