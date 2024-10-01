Лучшие бомбардиры КХЛ 2024/2025 на 1 октября

В гонке бомбардиров (на 1 октября) первую строчку занимает игрок «Северстали» Кирилл Пилипенко, на счету которого 14 очков.
На втором месте расположился форвард ЦСКА Виталий Абрамов, а замыкает тройку сильнейших по системе «гол+пас» нападающий «Адмирала» Даниил Гутик.
Еще один представитель череповецкого клуба, Данил Аймурзин, расположился на четвертом месте, на пятом — Джош Ливо из «Салавата Юлаева». Шестую строчку занимает защитник «Сибири» Тревор Мерфи.
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Фото: КХЛ.