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Когда начинается сезон НХЛ 2024/2025, расписание матчей «Вашингтона»

Сегодня, 08:50 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует 4 октября 2024 года.

Первый матч нового чемпионата, в котором сыграют «Баффало» и «Нью-Джерси», состоится в Праге на O2 Арене. На следующий день команды проведут в столице Чехии второй поединок.

В Северной Америке регулярный чемпионат стартует 8 октября. В 23:30 по московскому времени «Сиэтл» примет на своем льду «Сент-Луис». В этот же день действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» встретится дома с «Бостоном», а «Юта» сыграет с «Чикаго».

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина свой первый матч проведет против «Нью-Джерси». Встреча начнется в ночь на 13 октября в 02:00 мск. Далее столичные хоккеисты сыграют дома с «Вегасом» (16 октября) и «Далласом» (18 октября). Первую выездную игру команда проведет с «Нью-Джерси» (20 октября).

Завершится регулярный сезон КХЛ 18 апреля будущего года.

Фото: USA Today.
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    Источник: HR Новости







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