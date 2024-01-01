Золотая коллекция: программа передач на 2 октября

Сегодня, 09:37 Автор: Андрей Моисеев

В программе передач телеканала «Золотая коллекция Мосфильма» 2 октября запланирован показ следующих фильмов.

Начнется день мелодрамой 1974 года «Осень» с Натальей Гундаревой и Леонидом Кулагиным (04:50 мск).

Фильм «Морской охотник» с Надеждой Румянцевой расскажет о поиске вражеской подводной лодки (1954, 06:15).

07:30 Увольнение на берег (1962)

09:10 Песни моря (1970)

10:50 За витриной универмага (1955)

Комедия Эльдара Рязанова «Девушка без адреса» с Николаем Рыбниковым рассказывает о том, как его герой Паша Гусаров разыскивает в Москве Катю Иванову, с которой он познакомился в поезде (1958, 12:30).

«Человек на своём месте» — второй фильм в фильмографии Владимира Меньшова (1972, 14:15).

В классической советской комедии «Любовь и голуби» Меньшов выступил в качестве режиссера (1984, 16:00).

17:55 Тайны следствия-5. Посмотрите, как выглядела актриса Анна Ковальчук в 2005 году.

В 19:40 телеканал покажет старый добрый новогодний фильм «Чародеи» с Александром Абдуловым, Еленой Яковлевой, Валентином Гафтом. И другими известными актерами.

Савелий Крамаров и Леонид Куравлёв снялись в фантастической комедии «Эта весёлая планета» (1973, 22:25).

00:15 Старый Новый год (1980)

02:30 Сердце бьётся вновь... (1956)

04:00 Взрослые дети (1961)