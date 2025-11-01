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Головин едет в Загреб: букмекеры назвали фаворита матча «Динамо» — «Монако»

Сегодня, 11:23 Автор: Андрей Моисеев




В среду, 2 октября, в Загребе пройдет матч второго тура Лиги чемпионов по футболу между местным «Динамо» и «Монако». Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

В минувшие выходные в рамках национальных первенств динамовцы обыграли дома еще один клуб из столицы Хорватии «Локомотива» со счетом 5:1, а монегаски одержали победу над «Монпелье» (2:1).

Букмекеры считают «Монако», в составе которого выступает Александр Головин, фаворитом предстоящей встречи. Поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.65. В случае если победит хорватская команда, сыграет коэффициент 5.20. На ничью можно сделать ставку за 4.15.

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В первом туре Лиги чемпионов «Динамо» крупно проиграло «Баварии» (2:9), а «Монако» выиграло у «Барселоны» (2:1).
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    Источник: HR Новости







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