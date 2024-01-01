Разговоры о важном 7 октября 2024 года: 1-11 класс

Сегодня, 14:51 Автор: Андрей Моисеев

Шестой в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 7 октября 2024 года, будет посвящен теме «Легенды о России».

Цель урока — сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма и любви к Родине и умение защитить ее от искажения истории.

уважения обучающихся к профессии учителя, формирование представления о роли учителя в становлении личности каждого человека. Методические материалы для проведения занятия для учеников 1-11 классов будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до нчала урока.

Ближайшие темы разговора:

Что значит быть взрослым?

Как создать крепкую семью

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства