Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 21:39 Автор: Андрей Моисеев

В среду, 2 октября, состоялись два матча в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Ак Барс» переиграл дома «Амур» по буллитам (3:2). С таким же результатом завершилась встреча в Нижнекамске, где местный «Нефтехимик» победил «Ладу» в серии бросков.

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 3 октября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

3 октября: 16:30 Авангард – Локомотив, 19:00 Витязь – Куньлунь Ред Стар, 19:10 Динамо Мн – СКА, 19:30 ЦСКА – Металлург Мг, 19:30 Спартак – Барыс, 19:30 Динамо М – Трактор, 19:30 ХК Сочи – Адмирал.

4 октября: 19:00 Ак Барс – Амур.