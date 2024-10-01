Показать на карте: в Европе выявлен первый случай заражения вирусом Марбург

Сегодня, 22:29 Автор: Андрей Моисеев

Полиция Гамбурга частично перекрыла главный железнодорожный вокзал города, сообщает местное издание Hamburger Morgenpost. Причиной стал вирус-убийца Марбург, схожий с известной Эболой.

В поезде, прибывшем из Франкфурта, у 26-летнего студента-медика и его знакомой появились первые характерные симптомы вируса — стали кровоточить глаза и началась диарея.

Марбург передается через контакт с зараженной кровью или поврежденной кожей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о «высоком» риске начала новой эпидемии по всей планете.

Впервые заболевание было обнаружено в немецком городе Марбург на западе страны в 1967 году. Возбудителем являлась обезьяна, на которой ставились опыты. Марбургская лихорадка недавно вспыхнула в Руанде.

Фото: Google Карты.