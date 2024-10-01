HR Новости

Кубок России по футболу 2024/2025: таблица, расписание матчей

Сегодня, 07:57 Автор: Андрей Моисеев




Во вторник, 22 октября, состоятся первые матчи 6-го тура Кубка России по футболу (Путь РПЛ). «Факел» встретится на своем поле с «Зенитом» (16:15 мск), «Динамо» Мх сыграет со «Спартаком» (18:30), а ЦСКА примет «Ахмат» (20:45).

На следующий день состоятся четыре поединка: «Оренбург» – «Химки» (16:30), «Ростов» – «Локомотив» (19:00), «Акрон» – «Рубин» (19:00), «Краснодар» – «Пари НН» (21:15).

Заключительная игра групповой стадии между «Крыльями Советов» и московским «Динамо» пройдет 24 октября в Самаре (19:00).

Турнирная таблица Кубка России по футболу сезона 2024/2025 после 5-го тура выглядит следующим образом.

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Турнирная таблица Кубка России по футболу на сегодня
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    Источник: HR Новости







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