Миллионеры из «Реала» проиграли скромному «Лиллю»: посмотрите на их лица

Сегодня, 09:59 Автор: Андрей Моисеев

В Лилле состоялась главная сенсация новой Лиги чемпионов по футболу. Компания долларовых миллионеров с Мбаппе, Беллингемом и Винисиусом во главе уступила «Лиллю» со счетом 0:1.

Единственный мяч в конце первого тайма забил с пенальти форвард хозяев Джонатан Дэвид.

В первом туре главного футбольного турнира Европы «Реал» выиграл у «Штутгарта», «Лилль» проиграл лиссабонскому «Спортингу».

Через две недели французы отправятся в гости к «Атлетико», а мадридцы сыграют дома с дортмундской «Боруссией».

Фото: Marca.