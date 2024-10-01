HR Новости

Миллионеры из «Реала» проиграли скромному «Лиллю»: посмотрите на их лица

Сегодня, 09:59 Автор: Андрей Моисеев




Реал проиграл Лиллю в Лиге чемпионов

В Лилле состоялась главная сенсация новой Лиги чемпионов по футболу. Компания долларовых миллионеров с Мбаппе, Беллингемом и Винисиусом во главе уступила «Лиллю» со счетом 0:1.

Единственный мяч в конце первого тайма забил с пенальти форвард хозяев Джонатан Дэвид.

В первом туре главного футбольного турнира Европы «Реал» выиграл у «Штутгарта», «Лилль» проиграл лиссабонскому «Спортингу».

Через две недели французы отправятся в гости к «Атлетико», а мадридцы сыграют дома с дортмундской «Боруссией».

Фото: Marca.
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    Источник: HR Новости







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