Показать карту Курской области с районами и границу с Украиной

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Карта боевых действий на 2 октября:

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

В Курске проживает 436 тысяч жителей.

Курская область граничит с Сумской областью, протяженность границы с Украиной составляет 245 км. Приграничные районы — Хомутовский, Рыльский, Глушковский, Кореневский, Суджанский, Беловский. В приграничье расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино, Глушково и Коренево.

3 октября. По пути в поселок Коренево появилась так называемая «дорога смерти» из подбитой техники ВСУ, которую пытались перебросить в населенный пункт Ольговка. Видео публикует телеграм-канал «Судоплатов».

Фото: Google Карты, РИА Новости.