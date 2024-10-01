Израиль и Ливан на карте: последние новости сегодня

Если смотреть на карту Ближнего Востока, Ливан находится на восточном берегу Средиземного моря. На севере и востоке граничит с Сирией, на юге — с Израилем.
Конфликт между странами начался 17 сентября, когда в разных районах Ливана более 4000 человек получили ранения при взрыве пейджеров. На следующий день сдетонировали рации, радиоприемники членов «Хезболлы», ноутбуки и телефоны.
27 сентября ВВС Израиля нанесли удар по главному штабу ливанского шиитского движения «Хезболлы» в Бейруте. При израильском авиаударе погиб генеральный секретарь ливанского движения Хасан Насрулла.
30 сентября, что армия Израиля начала наземную операцию в Ливане. Цель — сделать 20-километровую буферную зону на границе.
3 октября ливанские СМИ заявили, что после эскалации конфликта от ударов ЦАХАЛ погибли 1974 человека, 9384 ранены.
Фото: Google Карты.