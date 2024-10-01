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Где находится Угледар на карте Донецкой области

Сегодня, 17:25 Автор: Андрей Моисеев




Угледар на карте Донецкой области

Угледар на карте Донецкой области

Если смотреть на карту Донецкой области, город Угледар расположен в 44 километрах к юго-западу от областного центра.

Угледар находится в Волновахском районе, ранее в городе проживали более 17 тысяч жителей.

Населенный пункт был образован в 1964 году и относился к Петровскому району Донецка. На начальном этапе он планировался как крупный центр угледобывающей промышленности, но затем основная разработка угольных месторождений перешла к Кузбассу.

Как сообщает 3 октября телеграм-канал Минобороны, подразделения группировки российских войск «Восток» освободили Угледар.

Фото: Google Карты, Яндекс Карты.
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