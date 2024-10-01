HR Новости

КвадроКорм: лакомство для квадроберов появилось на маркетплейсах

Сегодня, 19:22 Автор: Андрей Моисеев




КвадроКорм для квадроберов

Корм для квадроберов (КвадроКорм) появился в продаже на российских маркетплейсах.

Упаковка «КвадроКорма» для квадроберов весом 400 граммов продается на одном из известных сайтов за 811 рублей.

Потенциальные покупатели стали отрываться в комментариях: «Что в составе? Для квадроберов какого возраста?», «У меня взрослые особи ощенились (или окотились?), новорожденным квадробрятам можно?», «Скажите, для кастрированных подойдет?», «Для стерилизованных подходит?», «КвадроНаполнитель для лотков когда в продаже будет?», «Почитала состав, и возник вопрос: а не слипнется ли попка у моего квадробера?».
Читайте также:

  • Головин едет в Загреб: букмекеры назвали фаворита матча «Динамо» — «Монако»
  • Bild: Зинедин Зидан не подходит «Баварии»
  • Дзюбу на пенсию! Игрок «Рубина» остроумно пошутил после матча с ЦСКА
  • Рябыкин покидает «Витязь», Козлов остается в «Салавате Юлаеве»
  • Большунов в России никому не нужен?
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    КвадроКорм: лакомство для квадроберов появилось на маркетплейсах
    Где находится на карте Курская АЭС, город Курчатов
    Где находится Угледар на карте Донецкой области
    Израиль и Ливан на карте: последние новости сегодня
    «Последний богатырь. Наследие»: дата выхода, где смотреть онлайн
    Показать Разлив на карте ДНР: российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ
    Карта Украины с областями и городами, новые территории России
    Показать карту Курской области с районами и границу с Украиной
    Миллионеры из «Реала» проиграли скромному «Лиллю»: посмотрите на их лица
    Самая красивая автогонщица: фото Линдси Брюэр


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru