КвадроКорм: лакомство для квадроберов появилось на маркетплейсах

Сегодня, 19:22 Автор: Андрей Моисеев

Корм для квадроберов (КвадроКорм) появился в продаже на российских маркетплейсах.

Упаковка «КвадроКорма» для квадроберов весом 400 граммов продается на одном из известных сайтов за 811 рублей.

Потенциальные покупатели стали отрываться в комментариях: «Что в составе? Для квадроберов какого возраста?», «У меня взрослые особи ощенились (или окотились?), новорожденным квадробрятам можно?», «Скажите, для кастрированных подойдет?», «Для стерилизованных подходит?», «КвадроНаполнитель для лотков когда в продаже будет?», «Почитала состав, и возник вопрос: а не слипнется ли попка у моего квадробера?».