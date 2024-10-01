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Показать на карте регионы, по которым Украина может ударить западным оружием

Сегодня, 20:15 Автор: Андрей Моисеев




Радиус действия оружия стран НАТО

В последнее время Украина ведет переговоры со странами НАТО о разрешении бить по России дальнобойным вооружением. Западные страны хотят помочь властям Киева, но опасаются прямого конфликта с РФ.

Ранее поступала информация о попытках атаковать Крым ракетами Storm Shadow. Реактивными системами залпового огня RM-70 Vampire чешского производства наносились удары по Белгороду.

На приведенной карте за условную точку запуска взята линия соприкосновения. В действительности огневые точки могут находится на удалении от линии фронта.

Примечание: Украина пока не получила RCH-155, США разрешают применение ATACMS только по Крыму и новым территориям, власти ФРГ не одобрили поставки TAURUS.

Фото: РБК.
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