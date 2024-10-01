Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 22:02 Автор: Андрей Моисеев

В четверг, 3 октября, состоялись семь матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Локомотив» одержал волевую победу над «Авангардом» в Омске (5:3), «Витязь» крупно обыграл дома «Куньлунь» (7:2), СКА выиграл в Минске у «Динамо» (3:0).

«ХК Сочи» победил «Адмирал» (5:0), московское «Динамо» уступило «Трактору» (1:4), «Спартак» нанес поражение «Барысу» (4:2).

Магнитогорский «Металлург» разгромил в гостях ЦСКА (7:0).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 4 октября выглядит следующим образом.

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Расписание ближайших матчей:

4 октября: 19:00 Ак Барс – Амур.

5 октября: 14:00 Авангард – Барыс, 14:30 Лада – Адмирал, 15:00 Автомобилист – Сибирь, 17:00 ЦСКА – Трактор, 17:00 Спартак – Металлург Мг, 17:00 Северсталь – СКА.