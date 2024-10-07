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Разговоры о важном: тема на 7 октября 2024 года

Сегодня, 07:54 Автор: Андрей Моисеев




Шестой в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 7 октября 2024 года, будет посвящен теме «Легенды о России».

Цель урока — подвести обучающихся к пониманию фольклора как части культурного наследия и исторической памяти народа; развивать навыки критического мышления и умение анализировать информацию; расширять представления школьников о значении информации в жизни общества и важности использования достоверных источников её получения. Методические материалы для классных руководителей для проведения занятия размещены на официальном сайте программы.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября одобрил инициативу о проведении «Разговоров о важном» в детских садах для детей с пяти лет.

Ближайшие темы разговора:

Что значит быть взрослым?

Как создать крепкую семью

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства
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