Угледар на карте ДНР: первые панорамные кадры после ухода ВСУ

Если смотреть на карту Донецкой области, город Угледар расположен в 44 километрах к юго-западу от областного центра.
Угледар находится в Волновахском районе, ранее в городе проживали более 17 тысяч жителей.
Населенный пункт был образован в 1964 году и относился к Петровскому району Донецка. На начальном этапе он планировался как крупный центр угледобывающей промышленности, но затем основная разработка угольных месторождений перешла к Кузбассу.
Как сообщает 3 октября телеграм-канал Минобороны, подразделения группировки российских войск «Восток» освободили Угледар.
Панорамные кадры освобожденного Угледара, снятые с дрона, публикуют информационное агентство РИА Новости и Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Фото: Google Карты.