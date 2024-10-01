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Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 21:37 Автор: Андрей Моисеев




В пятницу, 4 октября, состоялся один матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Приводим их результаты.

«Ак Барс» на своем льду проиграл «Амуру» (1:2).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 на 5 октября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

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Расписание ближайших матчей:

5 октября: 14:00 Авангард – Барыс, 14:30 Лада – Адмирал, 15:00 Автомобилист – Сибирь, 17:00 ЦСКА – Трактор, 17:00 Спартак – Металлург Мг, 17:00 Северсталь – СКА.

6 сентября: 14:00 Витязь – Динамо М, 17:00 ХК Сочи – Динамо Мн, 17:00 Нефтехимик – Амур.
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    Источник: HR Новости







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