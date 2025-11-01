РПЛ 2024/2025, 11-й тур. Расписание трансляций матчей

Сегодня, 06:54 Автор: Андрей Моисеев

В 11-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024/2025 состоится один поединок с приставкой «супер». Московское «Динамо» будет принимать в воскресенье на своем поле ЦСКА (прямая трансляция на «Матч ТВ»).

Лидер чемпионата «Краснодар» дома встретится с «Химками», занимающий вторую строчку «Локомотив» будет играть в Черкизово с «Крыльями Советов».

Неудачники последних трех туров «Спартак» и «Ростов» сыграют в Москве («Матч ТВ»).

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Расписание трансляций матчей 11-го тура РПЛ:

5 октября: 14:00 Акрон – Пари НН, 16:30 Зенит – Оренбург, 19:00 Рубин – Ахмат, 19:00 Спартак – Ростов.

6 сентября: 14:00 Факел – Динамо Мх, 16:30 Локомотив – Крылья Советов, 19:00 Краснодар – Химки, 19:00 Динамо М – ЦСКА.

Остальные шесть встреч тура покажет платный телеканал «Матч Премьер».