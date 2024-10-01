Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 07:02 Автор: Андрей Моисеев

С 27 по 29 сентября состоялись матчи 10-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Приводим их результаты.

«Краснодар» победил на своем поле «Зенит» (2:0) и возглавил таблицу текущего сезона. «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» (3:1).

ЦСКА выиграл дома у «Ахмата» (3:0), московское «Динамо» победило в гостях одноклубников из Махачкалы (1:0).

Результаты других матчей: «Крылья Советов» – «Химки» (0:0), «Факел» – «Рубин» (0:0), «Оренбург» – «Пари НН» (1:2), «Ростов» – «Акрон» (0:2).

Турнирная таблица РПЛ сезона 2024/2025 на после 10-го тура выглядит следующим образом.

Расписание матчей 11-го тура:

5 октября: 14:00 Акрон – Пари НН, 16:30 Зенит – Оренбург, 19:00 Рубин – Ахмат, 19:00 Спартак – Ростов.

6 сентября: 14:00 Факел – Динамо Мх, 16:30 Локомотив – Крылья Советов, 19:00 Краснодар – Химки, 19:00 Динамо М – ЦСКА.